Les Carabins et les Lefèvre: une histoire de famille

Nous poursuivons notre visite des installations et nous sentons de plus en plus la culture de l’organisation. Des écharpes des Carabins sur les murs… la vitrine des supporters exposée dans le hall d’entrée… Chaque athlète que nous croisons affiche fièrement son maillot bleu.

Nous arrivons ensuite sur le terrain où de grands costauds s’échangent des ballons, avec les mains… Vous aurez compris que c’est l’équipe de football américain de l’uni qui s’entraîne.

Nous nous arrêtons alors devant les tribunes pour discuter. Et nous n’avons pas encore commencé que nous ressentons déjà beaucoup de fierté chez les Lefèvre.

Wandrille : Hassoun, tu as vu ? Ici tout est bleu. On a notre écusson, notre culture, notre sentiment d’appartenance. C’est un peu comme un pays ou une entreprise. On a une histoire commune. Quand t’es un Carabin, t’as un certain statut. Les gens te donnent de l’importance et c’est quelque chose qui te donne encore plus envie de te surpasser.

Hassoun : Justement, qu’est ce qui caractérise la culture des Carabins ?

Lohan : C’est l’entraide, le soutien, les échanges… On passe notre vie ensemble ! La plupart de mes amis à Montréal sont des Carabins ou d’anciens Carabins. On est vraiment proches les uns des autres. C’est d’où nous vient cet esprit de combattant et il est indispensable dans les moments difficiles.

Hassoun : Qui sont les plus grands rivaux des Carabins ?

Lohan : À l’époque, c’était plutôt McGill. Maintenant, je dirais l’UQAM. On veut tous être les champions de Montréal.

Wandrille : Le sport universitaire a changé entre nos deux générations. Avant, beaucoup de joueurs étaient des Français de 25 ans qui avaient déjà joué à un haut niveau. En rentrant à 17 ans, je n’étais pas dans ma catégorie d’âge. Aujourd’hui, c’est devenu une ligue de jeunes qui permet aux joueurs d’à la fois réussir dans leurs études et de jouer à un haut niveau. C’est encore mieux avec l’ouverture de la CPL [Première ligue canadienne, ndlr]. Cela offre de nouveaux débouchés.

Nous arrivons au même moment dans le vestiaire flambant neuf des Carabins. Chaque joueur a son propre casier. Un écran plat est fixé dans le mur et des trophées sont exposés à l’entrée. Sur la gauche, nous entrevoyons une autre pièce : la salle de repos avec la cryothérapie et les tables de massage.

Sur le mur sont gravés les noms de certains grands joueurs de l’équipe. Sans surprise, nous y retrouvons celui de Wandrille. C’est en effet ici qu’il a débuté sa carrière avant de rejoindre l’Impact. Aujourd’hui, entre ses occupations de financier et d’entraîneur, il évolue en PLSQ avec l’AS Blainville.