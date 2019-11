La série de victoires des Islanders stoppée à dix

Le deuxième but du match de Bryan Rust a permis aux Penguins de Pittsburgh de vaincre les Islanders 4-3 en prolongation, jeudi, et ainsi de mettre un terme à leur séquence de dix victoires.

Les Penguins ont effacé un déficit de trois buts en troisième période et mis un terme à une série de trois revers. Jared McCann a inscrit un but et obtenu deux mentions d'aide, tandis Evgeni Malkin a aussi touché la cible. Matt Murray a bloqué 20 rondelles.

Casey Cizikas, Cal Clutterbuck et Adam Pelech ont obtenu les buts des Islanders. Semyon Varlamov a repoussé 35 tirs.