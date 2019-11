«On doit être responsables de nos actions, mais eux aussi» -Claude Julien

« Parce qu’ils ont mal paru, à la fin, Drouin reçoit un coup de bâton au visage et ils ont décidé de ne pas appeler la punition. Ça, c’est eux et c’est ça qui est frustrant. On doit être responsables de nos actions, mais eux aussi ils ont cette responsabilité. »

Cela dit, Julien admet qu'il n'était pas heureux de la tournure des événements.

« On a eu trop d’obstacles ce soir. On n’est pas contents de notre match. On a été ordinaires à cinq contre cinq, on a été très bons en désavantage, mais on n’a pas eu la chance de se faire valoir en avantage numérique. C’est décevant. »

Julien a loué le travail de Carey Price...

« Il a été très bon. C'est grâce à lui qu'on a au moins un point. Peu importe le but en prolongation. Sans lui, je ne suis pas sûr que l'on sort d'ici avec des points. »

...mais pas celui de Tomas Tatar, qui a écopé de deux autres pénalités durant la rencontre.

« C'est des choses qu'on lui parle... qu'il faut qu'il arrête. Mais plus que ça. Ce n'est pas seulement les punitions. Il n'était pas bon ce soir. Le long des rampes, il perdait des bagarres. Ce n'était pas son soir. »