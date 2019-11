Les Flyers reconstruisent avec des premiers choix

« J’ai été tellement surpris de voir le nombre de premiers choix qui évoluent au sein de cette formation. Il y en a deux de blessés : Nolan Patrick et Scott Laughton. Au total, avec Claude Giroux et James Van Riemsdyk, qui ont été repêchés en 2006 et 2007, les Flyers ont huit joueurs qui viennent de la première ronde. »