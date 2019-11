«Tu l'envoies à Laval jouer 22 minutes pour quelques matchs» -Daniel Brière

« Il n’avait pas de pression. Il n’avait pas de pression pour faire l’équipe. Il n’avait pas de pression pour performer quand le camp s’est amorcé. Par la suite, il a eu une erre d’aller, les choses s’enchaînent et ça va bien. C’est facile de continuer.

« Là, tu reviens pour ta deuxième année et il y a des attentes. On s’attend à ce que tu produises plus que l’année précédente, que tu aies un plus gros rôle ou plus de responsabilités dans l’équipe. Dès fois, ce n’est pas facile de gérer cette pression-là.