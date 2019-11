Victor Mete a plus de buts que Shea Weber

« Il prend l’initiative. Il patine. Il lance au filet. Il vient dans l’enclave. C’est sa force avec son coup de patin. Comme il n’a pas de tir foudroyant du point d’appui, on lui demande de placer les rondelles au filet et laisser ses coéquipiers travailler avec ça. Et ce soir, ça lui a bien servi. »