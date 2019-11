La contestation: «Quand c'est proche, ça devient la décision du coach» -Claude Julien

« Nos gars de vidéo ont isolé la séquence où la rondelle touchait encore la ligne bleue et que les patins (de Coyle) avaient traversé (la ligue). Le momentum était en faveur des Bruins. C’est sûr que si on ne gagne pas (la contestation) à ce moment, ils ont un but d’avance et un jeu de puissance. Ça aurait pu aller de l’autre côté. Heureusement, c’est allé du nôtre. On a suivi le protocole. »