Un 1500e match pour Zdeno Chara

On dit souvent que les défenseurs sont moins mobiles et moins efficaces quand ils dépassent l'âge de 35 ans. Surtout ceux qui sont plus grands et plus gros. Mais il y a une exception à cette règle dans la LNH et c'est Zdeno Chara. À 6’ 7 ½’’ et 42 ans, le grand défenseur des Bruins ne devrait plus être en mesure de freiner les jeunes et rapides patineurs de LNH.

Mais la réalité c’est qu’il se débrouille encore très bien. Et ce soir au Centre Bell il jouera son 1500e match en carrière. Cette saison, avec les Bruins, il montre un impressionnant différentiel de +13. Vous l’avez peut-être deviné, c’est le meilleur ratio de tous les défenseurs de la LNH. Rien de moins.

En ce moment, Chara prend les années une à la fois, la preuve, il a signé un contrat d’une saison avec les Bruins à la fin de la dernière saison régulière pour seulement 2 M$. Avec les statistiques qu’il affiche cette saison, il s’avère une énorme aubaine pour les Bruins. S’il atteint les objectifs visés dans son contrat, il pourra aller toucher jusqu’à 3,75 M$, ce qui demeure une excellente affaire pour Boston.