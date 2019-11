Les Bruins sont en ville!

De retour d’un voyage fructueux dans l’Ouest américain, le Canadien ne pourra pas s’asseoir sur ses lauriers puisqu’il affronte les Bruins de Boston, mardi au Centre Bell.

Après ses victoires contre l’Arizona et Vegas puis une défaite contre Dallas, le Tricolore (7-5-2; 16 points) est de retour à Montréal avec une récolte de quatre points sur une possibilité de six.

Mardi soir au Centre Bell, le Tricolore tentera de remporter une quatrième victoire en cinq rencontres.

Tout un défi!

Mais le défi sera grand puisque les Bruins de Boston connaissent un excellent début de saison. Trônant au deuxième rang de la LNH, ils ont cumulant une fiche impressionnante de 11 victoires, une défaite en temps réglementaire et deux revers en prolongation, pour un total de 24 points en 14 parties. Seuls les Capitals de Washington (11-2-3) ont fait mieux avec 25 points, mais ils ont joué deux parties de plus.

De plus, les Bruins sont sur une lancée victorieuse ayant remporté six parties de suite et huit de leurs dix derniers matchs.

Un premier match cette saison pour Poehling

Ryan Poehling disputera une première rencontre de saison régulière cette saison, lui qui a été rappelé du Rocket de Laval, dimanche, en raison de la blessure à l'aine de Jesperi Kotkaniemi.

L'attaquant américain a trois buts et cinq points en 13 matchs cette saison avec le Rocket.

1500e match pour Chara

Le défenseur format géant et capitaine des Bruins, Zdeno Chara, disputera un 1500e match en carrière, mardi soir au Centre Bell. Il sera le 21e joueur dans l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau.