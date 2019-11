La valeur de l’Impact continue d’augmenter!

Forbes estime que les équipes d'expansion numéro 30 et plus paieront au-delà de 300 M$ pour entrer en MLS. Les villes de St. Louis et Sacramento viennent de payer 200 M$ pour devenir les franchises 28 et 29. C’est du 650% d’augmentation si on compare aux 40 M$ payés par Saputo en 2012.