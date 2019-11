Les négos sont difficiles entre Samuel Piette et l'Impact

Il dit ce qu’il pense, de façon très réfléchie, sans jamais mettre le club ou ses coéquipiers dans le pétrin. Sur le terrain, c’est un bourreau de travail. Rares sont les soirs où on peut dire que le numéro 6 de l’Impact n’a pas tout laissé sur le terrain. Il doit donc être payé pour tout ce qu’il fait à l’extérieur du terrain aussi, sans toutefois nuire au plafond salarial.

Son prédécesseur Patrice Bernier avait la même réputation. Un homme extrêmement respecté, avec une valeur inestimable au club. Dans le but de le satisfaire, l’Impact avait utilisé des mécanismes permis par la MLS. En plus de son salaire de base, qui était révélé sur le site de l'Association des joueurs, on ajoutait des bonis facilement atteignables et un cachet de royauté. Ceci permettait au club de se servir de son image pour vendre son produit, tout en ne brisant pas la banque.

C’est peut-être pourquoi plusieurs se demandaient comment il était possible que le capitaine gagne si peu d’argent comparativement à ses coéquipiers. Ces clauses permettaient à tout le monde d’y trouver son compte. Le contrat de Piette peut-il être structuré de cette façon? Pas impossible.

Ceci dit, je ne pense pas qu’il serait sage pour l’Impact de forcer celui qui représente le visage local du club de débuter la prochaine saison avec un salaire qu’il juge insuffisant. Il n’est pas impossible que le club enclenche son option (d’ici le 21 novembre), tout en poursuivant les négociations cet hiver, dans le but d’en arriver à une prolongation de contrat restructurée.

Mais le club devra faire vite, car la Ligue des Champions arrive rapidement et l’Impact aura besoin d’un Samuel Piette qui a la tête à la bonne place. Advenant une impasse qui perdure, Piette pourrait d’ici un an quitter la MLS, lui qui sera à la fin de son contrat.

La dernière option serait celle de faire la grève cet hiver, mettant de la pression sur le club de lui donner l’argent qu’il désire ou le transférer ailleurs. Mais ça ne semble pas être le style du Québécois.

Reste que pour l’instant, on est très loin d’une entente, et ça demeure un autre point d’interrogation dans cette cruciale entre-saison de l’Impact.

Malgré plusieurs tentatives, le joueur, son agent et le club n'ont pas voulu commenter le dossier.