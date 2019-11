Kim Boutin bat un record et décroche l'or à Salt Lake City

La patineuse de vitesse Kim Boutin a établi un nouveau record, dimanche, à la Coupe du monde sur courte piste de Salt Lake City, en plus de remporter la médaille d’or au 500 m.

D’abord, la Québécoise triple médaillée olympique a battu en enregistrant un temps de 41,936 secondes sur la distance, en quart de finale.

Le précédent record était de 42,335 secondes, et c’était la Britannique Élise Christie qui l’avait enregistré en 2016.

Un peu plus tard, l’athlète de 24 ans a grimpé sur la plus haute marche du podium devant la Chinoise Chunyu Qu et la Néerlandaise Lara van Ruijven.Boutin devient la première femme à descendre sous la barre des 42 secondes sur 500 m.

La Sherbrookoise, a également décroché l’or samedi, au 1500 m.