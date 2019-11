Guy Carbonneau a marqué la communauté des Stars de Dallas

Alors que le 18 novembre prochain, une nouvelle vague de joueurs sera intronisée au Temple de la renommée du hockey de la LNH, l’ancien capitaine du Canadien, Guy Carbonneau sera de la partie lui qui fera son entrée au temple au côté de son ancien coéquipier Sergei Zubov chez les Stars de Dallas.

Défenseur critiqué par certains fut toutefois un fer-de-lance des Stars au fil de sa carrière de 1068 matchs durant lesquels il a cumulé 152 buts et 771 points.

Carbonneau de son côté fut l’un des joueurs de centre défensif les plus imposants de sa génération. En 1318 matchs joués au cours de sa carrière, il a tout de même inscrit 260 buts et 663 points avec les Canadiens de Montréal, les Blues de St. Louis et les Stars de Dallas.

L’ancien capitaine des Canadiens a d’ailleurs été un des éléments importants lors des premières années de vie de la concession texane et demeure important dans le cœur de plusieurs partisans.