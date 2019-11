Les déceptions et les surprises de Dany Dubé

Alors que la première tranche de dix matchs est maintenant derrière chacune des équipes de la LNH, l’heure est à la réflexion pour certaines organisations à savoir s’ils devront effectuer du mouvement de personnel rapidement pour relancer leur saison et éviter une trop longue dérive.

C’est entre autres le cas des Flyers de Philadelphie qui ont changé leur personnel d’entraîneurs au cours de la saison morte, mais qui n’offrent pas les résultats attendus à ce stade-ci de la saison.

Dans son commentaire du jour, Dany Dubé nous parle de ses déceptions et de ses surprises jusqu’à présent.

Dans l’est, le Lightning de Tampa Bay ne connaît pas non plus le succès espéré et l’équipe devra retrouver la flamme qui animait les joueurs l’an dernier. Même chose du côté des Maple Leafs de Toronto. On s’attendait aussi à beaucoup mieux des Devils du New Jersey et scénario similaire pour les Panthers de la Floride avec un début très lent aussi.

Dans l’ouest, les Flames de Calgary, les Golden Knights de Vegas et les Jets de Winnipeg ne répondent pas aux attentes selon notre analyste. De plus, selon Dubé, les Sharks de San Jose pourraient voir, tout comme les Devils dans l’est, leurs entraîneurs se faire montrer la porte de sortie avant longtemps si les choses ne se replacent pas rapidement.

Du côté des surprises, les Sabres de Buffalo, les Islanders de New York et les Canadiens de Montréal offrent des rendements forts intéressants selon Dany Dubé. Reste à voir si la profondeur pourra faire le travail à long terme au cours de la saison.

Dans l’ouest, l’Avalanche du Colorado, les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton, les Ducks d’Anaheim et les Coyotes de l’Arizona sont les équipes qui surprennent notre analyste.