«L'ADN du Canadien, c'est la vitesse» -Dany Dubé

Si pas mal d’amateurs avaient lancé la serviette, jeudi soir, lorsque le Canadien de Montréal tirait de l’arrière par deux buts contre les Golden Knights de Las Vegas, dites-vous bien qu’ils n’étaient pas les seuls.

L’analyse des rencontres des Canadiens au 98,5 FM, Dany Dubé, lui non plus, n’avait pas vu venir les deux buts inscrits dans les sept dernières minutes de la troisième période et celui en prolongation qui allait mener à un triomphe de 5-4 du Tricolore.