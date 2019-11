Les Alouettes terminent la saison sur une bonne note

Dans un autre match qui n’avait aucune signification au classement, les Alouettes de Montréal ont complété leur calendrier 2019 avec une victoire de 42-32 face au Rouge et Noir, vendredi, à Ottawa.

Les Alouettes (10-8) bouclent donc la saison régulière avec une fiche gagnante pour la première fois depuis la campagne 2012.

Ils affronteront les Eskimos d’Edmonton (8-9) en demi-finale de l’Association Est de la Ligue canadienne de football le 10 novembre au stade Percival-Molson à Montréal. En revanche, le Rouge et Noir (3-15) rate les séries pour la première fois depuis 2014.

Deux touchés

Des passes de touché de 5 et 9 verges de Vernon Adams fils à Eugene Lewis et à Jake Weineke, ainsi que trois simples du botteur Boris Bede ont placé les Alouettes en avant 17-11 en première demie. Lewis Ward a réussi des bottés de précision de 27, 18 et 47 verges pour le Rouge et Noir qui a aussi inscrit un touché de sûreté.

Matthew Schiltz a remplacé Adams en deuxième demie et il a complété un jeu de 13 verges avec Dante Abscher pour un majeur et une avance de 24-11. Un autre simple de Bede a haussé la marque à 25-11. Le Rouge et Noir a immédiatement riposté avec une faufilade du quart pour se rapprocher à 25-18.

Bede a redonné dix points d'avance aux Alouettes avec un placement de 37 verges en fin de troisième quart.