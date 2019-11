Un incroyable retour et une victoire en prolongation

Max Domi a couronné un formidable retour en touchant la cible après 26 secondes de jeu en prolongation, jeudi, menant les Canadiens de Montréal à une victoire de 5-4 contre les Golden Knights de Las Vegas.

En recul de deux buts à mi-chemin de la troisième période, le Tricolore (7-4-2, 16 points) a effacé le déficit par l’entremise de Tomas Tatar (4) et Brendan Gallagher (7e), ce dernier créant l’égalité avec 1 :58 à faire à la troisième période.

Phillip Danault (5e) et Jonathan Drouin (7e) ont complété la marque pour les vainqueurs.

Les Canadiens l’ont emporté en dépit d’une performance moyenne de leur gardien auxiliaire Keith Kinkaid. Faible sur le deuxième but des Golden Knights (8-6-0, 16 points) en première période, Kinkaid a redonné la rondelle à l’adversaire sur le jeu qui a mené au quatrième but de la formation de Las Vegas au troisième tiers. En revanche, il a brillé en deuxième période avec des arrêts importants.

William Karlsson (4e), Alex Tuch (1er), Cody Glass (3e) et Mark Stone (8e) ont fait mouche pour les Golden Knights. Max Pacioretty a récolté le 500e point de sa carrière en récoltant une mention d’aide sur le but de Stone.

Encore Danault

Comme ce fut le cas la veille en Arizona, les Canadiens n'ont pas mis de temps à s'inscrire à la marque. Phillip Danault a touché la cible à 2:35 en complétant un jeu de Shea Weber et de Tomas Tatar. Danault a repris là où il avait laissé, lui qui avait inscrit un tour du chapeau le 22 décembre 2018 à Las Vegas.

La réplique des Golden Knights est survenue à 14:35 lorsque William Karlsson a compté à la suite d'un formidable tir, lorsque lancé à fond de train sur le flanc droit. L'équipe locale dominait depuis de longues minutes. Les Golden Knights ont pris l'avance avec 25 secondes à faire à l'engagement lorsque Alex Tush, dans son cas, lancé sur le flanc gauche, a fait mouche en battant Kinkaid à l'aide d'un tir entre les jambières.

Drouin répond à l'appel

Il faut attendre le milieu de la période médiane pour voir les Canadiens créer l'égalité. Jonathan Drouin fait tout le travail et il obtient un coup de main... pardon, de patin, du défenseur Brayden McNabb pour son septième but de la saison.

Les Golden Knights ont repris les devants à 4:21 du dernier tiers par l'entremise de Cody Glass, puis une tentative de passe de Kinkaid pour dégager son territoire se retrouve directement sur le bâton de Max Pacioretty et la rondelle se retrouve derrière lui quelques secondes plus tard. Le but va à Mark Stone et Pacioretty récolte la 250e mention d'aide de sa carrière et son 500e point.

Les Canadiens se sont rapprochés à un but quand Tatar a marqué à 13:33, puis, Brendan Gallagher a créé l'égalité avec 1:58 à faire après que Claude Julien ait retiré son gardien.

Il ne restait qu'à Domi de conclure en prolongation.