«Les gars sont en compétition l'un envers l'autre» -Joël Bouchard

« Il n’y a pas vraiment de continuité. Il n’y a pas vraiment de réalité qui est la même. L’an dernier, on était l’équipe la plus jeune de la Ligue américaine de beaucoup et cette année, on a plus de vétérans et d’expérience. »

« De s’assurer en début de saison que tout le monde pousse dans la même direction dans la Ligue américaine, à la base, c’est un défi. Les gars sont en compétition un envers l’autre. Mais c’est mon travail de m’assurer que je garde le cap. »