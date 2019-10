Diagnostic de cancer:«La chaise ne bascule pas comme à la télé, mais...» -Ron Fournier

L’animateur Ron Fournier s’implique cette année en qualité d'ambassadeur dans la cause du Movember qui vise à lutter contre le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et la prévention du suicide. Il en a fait l’annonce mardi durant son émission Bonsoir les sportifs, où il a livré ce message à ses auditeurs.

« Les amis, j’ai décidé de m’impliquer pour la cause du cancer de la prostate à l’occasion du mois de novembre, avec l’organisation du Movember. Tout au long du mois de novembre, contribuez comme moi à amasser des fonds pour aider à la recherche contre le cancer et à améliorer la santé masculine. Vous avez envie de contribuer à ma cause sur ma page du Movember. Recherchez Ron Fournier sur la page du (ca.movember.com) et faites un don sur ma page pour qu’ensemble on puisse contribuer à cette grande cause! »

L’animateur s’est assis, jeudi, afin de parler de son histoire personnelle à l’émission Les Amateurs de sports en compagnie de Mario Langlois.

Ron Fournier a expliqué comment il a appris la nouvelle de son médecin après qu’un test d’antigène prostatique spécifique (APS) – couramment désigné comme PAS en anglais – ait révélé un taux anormalement élevé de protéines.