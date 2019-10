Les Rays veulent explorer la garde partagée

Les grues sont prêtes, ne reste plus qu’à décider lequel des deux plans sera retenu. La ville est anxieuse de procéder à la première pelletée de terre. Le problème, c’est que Sternberg a son mot à dire dans ce développement. Il possède même des parts dans ce projet. S’il désire faire suer la ville, il peut s’engager à respecter son bail jusqu’en 2027 et faire attendre tout le monde.

De son côté, Kriseman peut forcer les Rays à jouer au Tropicana Field et pas ailleurs, malgré des foules plus que décevantes et un club qui agonise.

En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que de voir les Rays jouer au Tropicana Field pour encore huit ans n’est pas idéal pour personne, ni la ville ni les Rays. Et c’est là que les négociations débutent.

Et comme me l’a récemment indiqué un membre influent du dossier du retour des Expos sur cette question, « quand vous avez deux partis qui ont quelque chose à gagner dans des négociations, il y a toujours là les ingrédients pour une entente. »

Dossier, à suivre, comme d’habitude…