Les Nationals remportent la Série mondiale

Un circuit en solo d’Anthony Rendon et un autre de deux points d’Howie Kendrick en septième manche ont permis aux Nationals de Washington de faire basculer le match en leur faveur et ils ont vaincu les Astros de Houston 6-2, mercredi, afin de remporter la Série mondiale au terme de sept rencontres.

Pour la première fois dans l’histoire du Baseball majeur, tous les matchs de la classique automnale ont été remportés par l’équipe visiteuse.

La ville de Washington remporte un premier titre au baseball depuis le triomphe de Senators en 1924. Comme les amateurs du Québec le savent, les Nationals sont nés du déménagement des Expos de Montréal dans la capitale américaine après la saison 2004.

Juan Soto a ajouté un quatrième point pour les vainqueurs en huitième manche. Un simple d’Adam Eaton et une erreur ont mené à deux autres points en neuvième. Un circuit de Yuli Gurriel et un simple de Carlos Correa avaient donné les devants aux Astros plus tôt dans la rencontre.

Le partant des Nationals Max Scherzer a oeuvré durant cinq manches au monticule, allouant deux points sur sept coups sûrs. Il a retiré trois frappeurs sur des prises et permis quatre buts sur balles. La victoire a été portée à la fiche du releveur Patrick Corbin.

Greinke a lui aussi accordé deux points, mais sur deux coups sûrs en 6.1 manches de travail. Il a réussi trois retraits au bâton et concédé trois passes gratuites.

Chances ratées

Les Astros ont pris les devants 2-0 à la suite d’un circuit en solo de Yuli Gurriel en deuxième manche et d’un simple de Carlos Correa après deux retraits en cinquième reprise. Les Astros ont toutefois laissé cinq coureurs sur les sentiers durant ces cinq premières manches, ratant l'occasion de porter le coup d'assommoir.

Anthony Rendon a cogné un circuit en solo en septième pour les Nationals face à Zack Greinke qui avait été impeccable jusque-là. Après un but sur balles, Greinke a cédé sa place à Will Harris qui a concédé un circuit de deux points à Howie Kendrick.

Les Nationals ont ajouté un quatrième point en huitième à la suite d'un coup sûr de Juan Soto et deux autres en neuvième à la suite d'un coup sûr d'Adam Eaton et d'une erreur.