Canadiens 4 Coyotes 1 (troisième période)

Les Canadiens de Montréal entreprennent, mercredi soir, une série de trois matchs à l’étranger avec une escale à Glendale, pour y affronter les Coyotes de l’Arizona.

L’entraîneur Claude Julien présente la même formation qui a vaincu les Maple Leafs de Toronto, samedi soir, à Montréal. Carey Price est donc devant le filet des siens.

Brendan Gallagher dispute la 500e rencontre de sa carrière dans l’uniforme des Canadiens (5-4-2, 12 points). Les Coyotes (7-3-1, 15 points) ont remporté leurs deux plus récents matchs.

But ultra-rapide

Dire que les Canadiens marquent rapidement relève de l'euphémisme. Il ne faut que 22 secondes au Tricolore pour inscrire le premier but du match, lorsque Gallagher pousse le disque derrière le gardien Antti Raanta qui n'a vraiment pas bien paru sur la séquence. Ce sera le seul but de la période: 14 tirs au but de chaque côté.

La formation de Claude Julien inscrit un deuxième but en début de période médiane lorsque le gardien des Coyotes perd une de ses lames de patin. Les Canadiens ayant possession de la rondelle, le jeu se poursuit et Shea Weber en profite pour inscrire son deuxième but de la saison. But inscrit après 24 secondes.

Carey Price recoit un coup de patin non-intentionnel au casque de Derek Stephan en fin de période quand ce dernier perd l'équilibre lors d'une attaque des Coyotes. Le gardien du Canadine met quelques secondes avant de se relever, mais il poursuit la rencontre.

L'histoire se répète en troisième période à la suite d'un but de Nick Cousins après 77 secondes de jeu. Le deuxième de la saison de Cousins. Une mention d'aide pour Nick Suzuki.

Cette fois, les Coyotes ripostent et touchent la cible lorsque Jakob Chychrun fait mouche au terme d'un deux contre un.

Mais Jonathan Drouin, à la suite du beau travail de Joel Armia, inscrit le but qui met passablement un terme au match.

