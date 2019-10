«Toutes les équipes nous prennent au sérieux» -Hénoc Muamba

Comme un bon nombre de ses coéquipiers, Muamba a sauté un match, la semaine dernière. D’autres auront droit à ce même privilège, vendredi, quand les Alouettes accueilleront le Rouge et Nord d’Ottawa dans un autre match qui ne veut rien dire. La formation montréalaise est qualifiée pour les séries éliminatoires depuis trois semaines.

Est-ce qu’il y crainte que les Alouettes paient le prix de ces petits repos et qu’ils se présentent à la demi-finale de l’Association est moins affutés?

« (Khari Jones) a bien fait de donner des petits repos comme ça à quelques gars. Je crois qu’il a choisi de bons moments, aussi. Et ça force d’autres joueurs à atteindre un autre niveau dans leur jeu. Ça va être bénéfique à long terme. »

Et le secondeur sait que les Alouettes ne sont pas à prendre à la légère. Même les adversaires en parlent...

« On a confiance en nous. Je parle à d'autres gars d'autres équipes. Toutes les équipes qui viennent jouer contre nous à Montréal nous prennent au sérieux. Le but, ce n'est pas juste de jouer en séries. C'est plus que ça. On a faim. On veut tous gagner ».