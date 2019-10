Son arrivée à Montréal:«Un temps extraordinaire» - Guy Carbonneau

« Il y a beaucoup de nervosité. Mon rêve, lorsque j’étais un petit garçon à Sept-Îles, c’était de jouer un jour dans la Ligue nationale. Comme tout le monde. On joue dans la rue, on joue sur la glace dehors en rêvant un jour de jouer dans la LNH. Mais il n’y a personne qui commence à jouer au hockey et qui rêve d’entrer au Temple de la renommée. »