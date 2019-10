Ron Fournier s'implique dans le Movember

« Vous avez envie de contribuer à ma cause sur ma page du Movember. Recherchez Ron Fournier sur la page du (ca.movember.com) et faites un don sur ma page pour qu’ensemble on puisse contribuer à cette grande cause! »

Le Movember a été créé en Australie au début des années 2000. Contraction de moustache « Mo » et du mois de novembre en anglais « November », le but du jeu consiste à amasser des fonds durant un mois tout en se laissant pousser la moustache.

Au Canada, le mouvement vise à amasser des fonds pour lutter contre le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et la prévention du suicide.