NFL: Patriots, 49ers, Packers et Saints premiers de classe

Il y a quelques constats à faire à mi-chemin du calendrier saison 2019 de la NFL - 17 des 32 équipes équipes ont joué la moitié de leurs matchs - et l’un d’entre eux est que la route pour le Super Bowl dans l’Association américaine passera une fois de plus par Foxborough.

Dans la section est, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-0) sont invaincus jusqu’ici en raison d’une unité défensive qui n’a accordé que 7,62 points en moyenne par match et qui en a inscrit plus de 30 (31,25) par rencontre. Les Patriots n’ont besoin que de jouer pour .500 pour conclure avec une fiche de 12-4.

Hormis une blessure à Tom Brady, ils vont facilement y parvenir. Et même plus… Il est un peu tôt pour parler de saison parfaite, mais rien n'est impossible. Les Bills de Buffalo (5-2) devraient lutter jusqu’à la fin pour une place en séries.

Dans la section Nord, les Ravens de Baltimore (5-2) semblent faire cavalier seul en raison des déroutes des Bengals de Cincinnati (0-8), des Browns de Cleveland (2-5) et de la saison de misère des Steelers de Pittsburgh (3-4), privés de Ben Roethlisberger.

Tout l’inverse de la section Sud, finalement. Les étonnants Colts d’Indianapolis (5-2) sont au sommet en dépit de la retraite d’Andrew Luck, tandis que les Texans de Houston (5-3), les Jaguars de Jacksonville (4-4) et les Titans du Tennessee (4-4) peuvent tous espérer se qualifier pour les séries. Bataille féroce à venir lors des deux prochains mois.

Dans l’Ouest, les Chiefs de Kansas City (5-3) viennent de subir trois revers en quatre matchs après avoir amorcé la saison avec quatre victoires d’affilée. On ne sait toujours pas quand le quart Patrick Mahomes va revenir au jeu et Laurent Duvernay-Tardif est sur la touche pour une durée indéterminée.

La faiblesse relative des autres formations – Raiders d’Okaland (3-4), Chargers de Los Angeles (3-5), Broncos de Denver (2-6) – devrait permettre aux Chiefs de remporter le titre de section après un coup de barre, mais on peut probablement oublier une position avantageuse durant les éliminatoires.

Association nationale

Les 49ers de San Francisco (7-0) avec une fiche parfaite? On parle bien de l’équipe qui a conclu le calendrier 2018 avec un dossier de 4-12? Oui, oui, celle-là même. Quoique cette année, elle présente la deuxième défense du circuit derrière celle des Patriots : 77 points d’accordés en sept rencontres.

Avec deux matchs à venir contre les Seahawks de Seattle (6-2) et des rencontres contre les Packers de Green Bay (7-1) et les Saints de La Nouvelle-Orléans (7-1), on doute que les 49ers terminent la saison avec un dossier de 16-0. Mais leur grand retour en séries, c’est pour cette année.

Les Packers et les Saints, d’ailleurs, sont au sommet de leurs sections respectives avec des quarts de 35 (Aaron Rodgers) et de 40 ans (Drew Brees). Même formule que les Patriots avec Brady (42 ans), en fin de compte... Malgré la belle prestation des Vikings du Minnesota (6-2), les Packers et les Saints devraient être couronnés.

Il ne reste donc que la faible section Est, où les Cowboys de Dallas (4-3) pourraient bien se faire doubler par les Eagles de Philadelphie (4-4) d’ici la fin du calendrier. Au fait, combien de temps encore, avant le congédiement de Jason Garrett?