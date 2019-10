Quoi faire avec qui chez l’Impact?

Le directeur technique de l'Impact, Olivier Renard, et le directeur adjoint du personnel des joueurs, Vassili Cremanzidis, ont du pain sur la planche. D’ici deux semaines, ils devront décider du sort de plus de 20 joueurs chez l’Impact dont la situation est en suspens.

Dès le 11 novembre prochain, on commencera à voir un peu plus clair sur l’avenir du club, alors que s'amorcera le marché des transactions.

Alors, regardons les situations contractuelles de chacun des joueurs de l’Impact.

Les joueurs sous contrat

Evan Bush (pour encore 2 ans), Victor Cabrera (1 an + 1 année d’option), Rudy Camacho (encore 2 ans), Bojan Krkic (1 an + 2 années d’option), Jukka Raitala (pour encore 1 an), Saphir Taïder (encore 2 ans), Maxi Urruti (2 ans + 1 année d’option), Karifa Yao (encore 1 an).

Note: Même si l’Impact risque de garder tous ces joueurs, certains d’entre eux pourraient ne pas être protégés lors du prochain repêchage d’expansion, en espérant que Miami ou Nashville les réclament.

Les joueurs qui ont des options pour l’an prochain

Clément Bayiha, Jason Beaulieu, Mathieu Choinière, Jorge Corrales, Daniel Kinumbe, Ken Krolicki, Anthony Jackson-Hamel, James Pantemis, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Amar Sejdic, Shamit Shome, Thomas Meilleur-Giguère.

Note: Les équipes ont jusqu’au 21 novembre pour signaler à la MLS leur intention d’enclencher ces options.

Les joueurs en prêt

Orji Okwonkwo (prêt de Bologne terminé), Lassi Lappalainen (prêt de Bologne qui se termine le 30 juin prochain), Ballou Jean-Yves Tabla (prêt du FC Barcelone terminé) et Zachary Brault-Guillard (prêt de Lyon terminé).

Note : L’Impact doit négocier avec les équipes prêteuses s’il désire ravoir ces joueurs en 2020.

Les joueurs sans contrat

Clément Diop, Rod Fanni, Bacary Sagna et Daniel Lovitz.

Note : Ces joueurs peuvent quitter la MLS et signer des contrats ailleurs dans le monde. Leurs droits MLS continueront d’appartenir à l’Impact et ne sont donc pas libres de signer ailleurs en MLS sans l’autorisation de l’Impact.

Il serait surprenant que ces joueurs signent de nouveaux contrats avant le repêchage d’expansion le 19 novembre, sans quoi l’Impact serait obligé de les protéger dans le but de les garder.