«C’est probablement le joueur le plus talentueux avec qui j’ai joué» -Armia

«En ce qui concerne Joel Armia, on a quand même aimé ce qu’il a apporté l’an passé, il a un gros gabarit et de bonnes mains et je lui avais dit qu’il avait une meilleure chance ici de jouer sur des bons trios. C’était à lui de saisir son opportunité et de mettre la rondelle au filet et c’est ce qu’il fait cette année. Nos joueurs prennent de la maturité et on tente de bâtir une équipe qui pourra être constante et nous amener à l’étape suivante qui est d’accéder aux séries.»