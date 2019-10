Kotkaniemi, Suzuki et Fleury dans les souliers de Pacioretty?

La situation des jeunes chez le Canadien, que ce soit Kotkaniemi, Suzuki et Fleury mène Dany Dubé à faire un parallèle avec la situation de Max Pacioretty à son arrivée avec le Canadien en 2008-2009.

Lors de son arrivée, cela n’avait pas été concluant pour lui et pendant ses trois premières saisons, il a fait la navette entre les deux ligues. On se rappellera qu’il avait lui-même demandé à retourner dans les mineures pour qu’il puisse y dominer sur le 1er trio que sur le 4e trio dans la LNH à Montréal.

Dany explique qu’en situation d’apprentissage, tu ne peux pas être en situation de performance.

Le contexte de la ligue américaine est beaucoup plus approprié pour l’apprentissage et Dany associe cela à la tenue des jeunes Suzuki, Kotkaniemi et Fleury.

Est-ce que ces jeunes demeureront avec le Canadien? Si oui, c’est que Marc Bergevin et Claude Julien vont continuer d’accepter leurs erreurs et leurs apprentissages. Sinon, ils pourraient tous les trois aller parfaire leur jeu avec le Rocket.

Quoi qu’il en soit, l’élément qui compte le plus est leur développement. Sauf que dans un contexte où l’entraîneur cherche à remporter le plus de victoires possible, la question se pose.