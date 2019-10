Diabète: Max Domi lance un fonds pour aider les jeunes

Max Domi a récemment lancé un fonds pour aider les Canadiens atteints de diabète de type 1.

Alors qu’il est lui-même atteint de cette maladie, Domi souhaite faire une différence dans la vie des jeunes atteints par cette maladie, alors qu’il a lui-même la chance d’être aidé par les meilleurs spécialistes du domaine, ce qui n’est pas le cas pour le commun des mortels.

Il lancera d’ailleurs le 29 octobre le livre «No Days Off: My Life with Type 1 Diabetes and Journey to the NHL» et il offrira une portion des recettes de la vente de son livre à son fonds qui est associé à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile.