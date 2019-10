Une victoire signée Gallagher, Armia et Jonathan Drouin

Les Canadiens de Montréal avaient une lourde commande face aux Maple Leafs de Toronto samedi soir et la troupe de Claude Julien n'a finalement pas déçu alors qu'il ont vaincu l'équipe de Mike Babcock par la marque de 5 à 2.

Les Canadiens ont toutefois ouvert la marque en milieu de première période, lorsque Tomas Tatar remet la rondelle dans l’enclave à Brendan Gallagher qui n’attendait que cette occasion pour déjouer le gardien Michael Hutchinson et donner l’avance aux siens. Montréal double ensuite son avance lorsque Jonathan Drouin accepte une passe de Joel Armia et s'échappe avant de tromper la vigilance du gardien des Leafs. Montréal est en avant par deux.

Toronto profite d’une perte de rondelle de Mike Rielly en zone défensive en toute fin de première période pour revenir de l’arrière. Jake Muzzin reçoit une passe de Mitch Marner avant de déjouer Carey Price. C’est donc 2 à 1 pour le Tricolore.

Les Leafs créent l'égalité face aux Canadiens de Montréal en début de deuxième période lors d'une mêlée devant Carey Price, Andreas Johnsson arrive à soulever le disque pour déjouer le gardien du Tricolore.

Montréal reprend les devants grâce à Joel Armia qui, dès la mise en jeu initiale en troisième période, trouve le moyen de s’échapper et de battre le gardien Hutchinson d'un tir précis à sa gauche. C'est alors 3 à 2 pour la troupe de Claude Julien.

En milieu de période, Jonathan Drouin obtient une chance similaire à celle de la première période alors qu'il se présente à nouveau seul devant le gardien des Leafs qu'il déjoue à nouveau, mais cette fois d'un tir précis au-dessus de l'épaule. Montréal double son avance.

Le Tricolore ont pris une sérieuse option sur la rencontre lorsque Nate Thompson effectue une passe savante à la recrue Nick Suzuki à l'embouchure du filet et ce dernier n'a qu'à rediriger la rondelle derrière le gardien torontois pour porter la marque à 5 à 2.

Samedi matin à l'entraînement, Jordan Weal, Brett Kulak, Christian Folin et Keith Kinkaid sont allés sur la glace, on a donc compris que Mike Reilly allait faire un retour au jeu à la défense à la place de Kulak, et que les trios d'attaque n'ont pas été chambardés, puisque Weal ratait de nouveau la partie de samedi soir. Carey Price était le gardien d'office du CH pour la rencontre.



La formation des Canadiens

Tatar – Danault – Gallagher

Drouin – Domi – Armia

Lehkonen – Kotkaniemi – Byron

Cousins – Thompson – Suzuki

Mete – Weber

Reilly – Petry

Chiarot – Fleury

Price

Kinkaid