Canadiens de Montréal 0 - Maple Leafs de Toronto 0 (Avant-match)

Les Canadiens de Montréal reçoivent ce soir les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. Les deux équipes s’affrontent pour la deuxième fois de la saison.

Samedi matin à l'entraînement, Jordan Weal, Brett Kulak, Christian Folin et Keith Kinkaid sont allés sur la glace, on a donc compris que Mike Reilly allait faire un retour au jeu à la défense à la place de Kulak, et que les trios d'attaque ne sont pas chambardés, puisque Weal rate de nouveau la partie de ce soir. Carey Price est le gardien d'office du CH pour la rencontre.



La formation des Canadiens

Tatar – Danault – Gallagher

Drouin – Domi – Armia

Lehkonen – Kotkaniemi – Byron

Cousins – Thompson – Suzuki

Mete – Weber

Reilly – Petry

Chiarot – Fleury

Price

Kinkaid