«Ça ne sert à rien de faire jouer des gars et les perdre» -Bruno Heppell

À bien des égards, les Alouettes de Montréal se retrouvent en fin de semaine face aux Tiger-Cats de Hamilton dans la même situation que la semaine dernière contre les Argonauts de Toronto.

Le résultat du match n’aura aucune incidence sur le classement final des Alouettes (9-7) qui vont terminer la saison au deuxième rang de l’Association de l’Est de la Ligue canadienne de football.

Les Alouettes savent aussi qu’ils accueilleront les Eskimos d’Edmonton à Montréal, le 10 novembre, pour la demi-finale de l’Est.

Seule différence notable par rapport à la semaine précédente contre Toronto, les Alouettes pourraient affronter les Tiger-Cats (13-3), à Hamilton, le 17 novembre.

Alors? Que fait-on? On cache notre jeu ou on dévoile nos cartes? On envoie l’équipe A ou l’équipe B sur le terrain?