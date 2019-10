«Logan Couture a peut-être changé la saison de son équipe» -Dany Dubé

Au terme d’une défaite encaissée contre les Sabres de Buffalo, le capitaine des Sharks de San José, Logan Couture, a publiquement réprimandé deux de ses coéquipiers.

Une bonne idée ou pas?

« Couture a fait sa sortie contre Timo Meier et Kevin Labanc en raison d’un mauvais changement, a expliqué l’analyste Dany Dubé. Ils ont coûté le match à Buffalo. Les Sharks ont perdu en prolongation.

« Souvent, un mauvais changement, c’est un manque de discipline. On n’a pas fait les choses correctement. On n’a pas respecté le cadre. Couture a été plus loin, dans la mesure qu’il a nommé ses deux coéquipiers.