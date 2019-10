Sharks 3 Canadiens 1 (deuxième période)

Les Canadiens de Montréal amorcent une courte série de deux matchs à domicile ce soir en accueillant les Sharks de San José.

Le Tricolore (4-3-2, 10 points) voit le retour de Joel Armia et de Tomas Tatar. Carey Price est devant le filet contre les Sharks (3-5-1, 7 points) qui tentent de mettre fin à une séquence de deux revers.

But refusé

Les Sharks ouvrent la marque à 7:03 quand Joe Thornton sert une belle passe à Barclay Goodrow qui déjoue Price, mais Claude Julien fait appel et la reprise lui donne raison. Goodrow était dans la zone des Canadiens avant que la rondelle ne franchisse la ligne bleue.

La formation montréalaise domine sans partage par la suite. Lors d'un deux contre un avec Brendan Gallagher, Nick Cousins décide de tirer au filet. Le gardien Aaron Dell fait l'arrêt, mais il accorde un retour et Cousins lance une deuxième fois et fait mouche d'un angle fermé. Le premier but de Cousins avec le Tricolore.

Les Sharks ripostent avant la fin de l'engagement (19:04) lors d'une supériorité numérique, au moment où les Canadiens cafouillent complètement dans leur zone. Le but va à la fiche d'Evander Kane.

L'histoire se répète en période médiane. Autre pénalité aux Canadiens. Autre but des Sharks. Et encore une fois, le but va à la fiche de Kane. Et les Sharks en ajoutent un autre, à cinq contre cinq, lorsque Kevin Labanc touche la cible à son tour.

Plus de détails à venir...