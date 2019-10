Les Canadiens s'inclinent encore une fois contre les Sharks

À Montréal ou en Californie, les Sharks de San José demeurent la bête noire des Canadiens.

Les Canadiens ont permis une poussée de quatre buts aux Sharks, jeudi, au Centre Bell, et ils ont encaissé un revers de 4-2. Il s’agissait de la neuvième victoire consécutive de la formation californienne aux dépens de l’équipe montréalaise.

Evander Kane (5e et 6e), Kevin Labanc (3e) et Melker Karlsson (1er) ont inscrit les buts des vainqueurs (4-5-1, 9 points).

Nick Cousins, avec son premier but dans l’uniforme des Canadiens, et Joel Armia (5e), qui faisait un retour au jeu, ont riposté pour les Canadiens (4-4-2, 10 points).

Les Canadiens ont été aussi inefficaces en avantage numérique que les Sharks ont été opportunistes. Les deux buts de Kane ont été marqués lors de deux des trois suppériorités numériques des siens, tandis que les hommes de Claude Julien ont été blanchis en trois occasions.

Carey Price a accordé quatre buts sur 23 tirs, tandis que Aaron Bell a repoussé 35 rondelles. Les Canadiens disputeront leur prochain match samedi au Centre Bell contre les Maple Leafs de Toronto.

Quatre buts d'affilée

Les Sharks croyaient avoir pris les devants à 7:03 par l'entremise de Barclay Goodrow, mais il était hors-jeu sur la séquence. La formation montréalaise a dominé sans partage par la suite et lors d'un deux contre un avec Brendan Gallagher, Nick Cousins a décidé de tirer au filet. Bonne décision. Aaron Dell a fait l'arrêt, mais il a accordé un retour et Cousins a fait mouche d'un angle fermé.

Les Sharks ont riposté avant la fin de l'engagement lors d'une supériorité numérique, au moment où les Canadiens ont cafouillé complètement dans leur zone. Evander Kane l'a eu facile.

L'histoire s'est répétée en période médiane: autre pénalité aux Canadiens, autre but des Sharks. Et encore une fois, le but a été porté à la fiche de Kane. Et les Sharks en on ajouté un autre, à cinq contre cinq, lorsque Kevin Labanc a touché la cible à son tour.

Et la formation californienne a inscrit un quatrième but (Melker Karlsson) en fin d'engagement, lors d'un autre surnombre. Ce but qui aurait pu tuer le match a rapidement été effacé lorsque les Canadiens ont touché la cible à leur tour quand Joel Armia a fait dévier un tir apparemment anodin de Max Domi. Mais le Tricolore n'a rien pu faire en troisième péride.