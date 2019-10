FIFA: le Canada avance et peut rêver à la Coupe du monde

La FIFA a dévoilé jeudi son plus récent classement mondial et le Canada arrive au 69e rang avec un total de 1339 points. Il s'agit d'un bond de six places par rapport au classement précédent, notamment grâce à sa victoire de 2-0 face aux États-Unis la semaine dernière.

C’est le meilleur classement du Canada depuis 2012 alors que le pays avait atteint le 64e rang.

Mais le plus important dans tout cela c’est que le Canada se hisse au sixième rang de la CONCACAF. Le Mexique (1613), les États-Unis (1530), la Jamaïque (1441), le Costa Rica (1436) et le Honduras (1368) sont les cinq premiers.

Au moment d'écrire ces lignes, le Canada serait donc qualifié pour le tournoi hexagonal qui mènera à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais attention, le Canada doit jouer un autre match en Ligue des Nations le 15 novembre prochain, encore face aux États-Unis.

Si le Canada gagne ou fait match nul, il sera virtuellement assuré de demeurer dans le top six et améliorer ses chances d’une qualification au mondial. Advenant une défaite, le Canada aurait besoin d’un petit miracle, en espérant aussi des mauvais résultats du Salvador qui évolue dans un groupe beaucoup plus faible. Il doit encore jouer contre la République dominicaine et le Montserrat.

Un classement serré

Si le Canada est talonné par le Salvador (1336 points), il talonne lui-même aussi le Honduras qui occupe la cinquième place, et qui ne les devance que par 29 points.

Les nations obtiennent des points qui se méritent avec les résultats obtenus, et prenant en considération le calibre de l’adversaire. C’est la raison principale pour laquelle le Canada a tant avancé. Une victoire de 2-0 contre un pays classé 23e mondialement comme les États-Unis, vaut pas mal plus cher que les victoires précédentes contre Cuba.

Si le Canada a comme objectif de se rendre au Qatar en 2022, il vaudrait mieux les voir demeurer dans le top six. Le tournoi hexagonal offre 53% de chances de s’y rendre.

Si le Canada glisse à l’extérieur des six meilleurs, il devra se battre contre les 29 autres pays de la CONCACAF, dans un tournoi moins relevé, pour espérer le gagner avoir la même chance de se rendre à la Coupe du monde, que le pays qui terminera quatrième de l’hexagonal.

Et la Ligue des Nations là-dedans?

Tel que mentionné plus haut, un match nul ou une victoire contre les États-Unis qualifierait le Canada pour le Hex, mais il assurerait aussi au Canada de gagner son groupe en Ligue des Nations et passer à la demi-finale de ce nouveau tournoi.

Le Canada est présentement premier de son groupe avec 9 points avec un différentiel de +9 en trois matchs. Les États-Unis sont deuxièmes et Cuba est dernier et déjà éliminé.

La dernière fois que le Canada a participé au tournoi hexagonal pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde c’était en 1998, et le pays avait terminé sixième sur six, ratant sa qualification. Le bilan était d'une seule victoire en 10 matchs, avec trois matchs nuls pour un maigre total de six points.