Wilmer Cabrera ne sera pas de retour avec l'Impact

« J'aimerais remercier l'Impact de Montréal pour les deux mois passés dans cette magnifique ville à travailler avec le club, a déclaré Cabrera. Notre entente s'est terminée, entente qui dès le début était prévue pour seulement deux mois. Je suis très fier d'avoir remporté le Championnat canadien, un titre très attendu par les supporters et le club depuis 2014. Je souhaite beaucoup de succès au club et je tiens à reconnaître le dévouement et les efforts de ses joueurs exceptionnels. »