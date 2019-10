Jocelyn Thibault: l'architecte de la meilleure équipe de hockey junior au pays

Jocelyn Thibault est l’une des personnalités sportives les plus importantes à Sherbrooke et l’une des personnalités sportives les plus importantes au Québec. Il était donc un invité incontournable dans le cadre de la visite de Mario Langlois et des Amateurs de Sports au restaurant Boston Pizza de Sherbrooke.

Celui qui s’implique avec le Phoenix de Sherbrooke, en tant qu’actionnaire et directeur général, choisit de le faire uniquement parce qu’il a toujours cette flamme qui l’anime pour le monde du hockey. Cette passion qui l'habitait à l'époque où il enfilait les jambières ne s'est donc jamais altérée.

Son club est d’ailleurs classé actuellement comme la meilleure équipe de hockey au pays. Pour Thibault, le succès de son équipe est vraiment la résultante de l’éthique de travail de ses joueurs. Il bâtit d’ailleurs son club en misant toujours sur le concept d’équipe.

Celui qui a troqué sa vie de joueur pour devenir entraîneur des gardiens de but avec l’Avalanche du Colorado en 2008, avant de retourner s’installer à Sherbrooke un an plus tard avec sa conjointe pour y trouver la stabilité familiale qu’il recherchait depuis un moment ne pourrait être plus fier de sa décision, maintenant qu’il est l’une des figures de proue et l’architecte du succès du hockey junior dans la région de Sherbrooke.