Retour sur le parcours de l'entraîneur des gardiens Stéphane Waite

L’entraîneur des gardiens de but des Canadiens de Montréal, Stéphane Waite, était l’invité de Mario Langlois aux Amateurs de Sports alors que l’émission était diffusée en direct du restaurant Boston Pizza de Sherbrooke. Ensemble ils sont revenus sur le parcours de l’entraîneur qui est devenu l’un des plus grands noms de sa profession.

De ses débuts dans les années 1980 avec les Cantonniers de L’Est avant de faire le saut avec les Cataractes de Shawinigan puis avec Alain Vigneault dans la LHJMQ, il avoue lui-même avoir eu beaucoup de chance de côtoyer de très grands entraîneurs.

Après avoir fait ses preuves auprès de plusieurs gardiens dans la LHJMQ, on lui offre un poste à temps partiel à Winnipeg avant leur départ vers Phoenix. Il refuse cette opportunité avant d’en recevoir une deuxième à Los Angeles qu’il refusera aussi pour la même raison qu’elle était à temps partiel, avant de finalement accepter une offre des Blackhawks de Chicago pour devenir leur entraîneur des gardiens à temps plein. Il avait probablement un avantage sur les autres candidats puisqu’il entraînait déjà le gardien Jocelyn Thibault des Hawks durant la saison estivale.

Plusieurs saisons victorieuses et des deux Coupes Stanley avec Chicago plus tard, il accepte finalement de rejoindre Marc Bergevin pour entraîner Carey Price. Et le partenariat semble toujours être aussi fructueux.