Tomas Tatar se blesse à l'entraînement

«Drouin est devenu un joueur sur lequel on peut compter, a déclaré l'entraîneur-chef. Moi, j’aime les joueurs qui rendent les autres meilleurs. Pas ceux qui demandent quel joueur peux-tu me donner pour que je sois meilleur... Jonathan a pris son jeu en main et grâce à son talent il améliore notre équipe.»