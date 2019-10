Série mondiale: les Nationals renversent Cole et les Astros

Juan Soto a produit trois points face à l’apparemment invincible lanceur Gerrit Cole, mardi, menant les Nationals de Washington à une victoire de 5-4 contre les Astros, à Houston, en lever de rideau de la Série mondiale.

Soto a cogné un retentissant circuit en solo en quatrième manche afin de créer l’égalité et son double bon pour deux points en cinquième reprise a lancé les siens en avant 5-2.

Cole (0-1) a accordé cinq points sur huit coups sûrs en sept manches au monticule pour subir sa première défaite depuis le… 22 mai.

Le lanceur présentait une moyenne de points mérités de 0.40 depuis le début des séries de fin de saison. Il a retiré six frappeurs sur des prises, concédé un but sur balles et permis des circuits à Soto et à Ryan Zimmerman.

George Springer a frappé un circuit en solo et un double d’un point pour les Astros qui tentent de remporter la Série mondiale pour une deuxième fois en trois ans. Yuri Gurriel a produit les autres points à l’aide d’un double en première.

La victoire a été portée à la fiche de Max Scherzer (1-0) qui a concédé deux points sur cinq coups sûrs en cinq manches au monticule. Il a retiré sept frappeurs au bâton et permis trois buts sur balles. Sean Doolittle a protégé la victoire.

Le deuxième match sera présenté mercredi soir à Houston. Stephen Strasburg des Nationals fera face à Justin Verlander.