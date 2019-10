Les Alouettes doivent garder le focus

Quel joueur reposer, et quand?

Les Alouettes ont le luxe de donner des repos à certains joueurs et aussi, donner des minutes de jeu à des jeunes qui se développent et qui n’ont pas la chance souvent de voir du terrain.

D’ailleurs, la semaine dernière, les Alouettes ont décidé de reposer le vétéran John Bowman. Le vieux routier comprenait parfaitement la décision de son entraîneur.

«Je suis un joueur d’équipe. Je fais ce qui est meilleur pour le club. Je comprends que nous avons ce luxe et qu’à mon âge un petit congé de temps en temps ne me fait que du bien.»

Selon Bolduc, avoir de bons vétérans comme Bowman fait toute la différence.

«Bowman est un excellent vétéran. Il comprend ce que l’on essaie de faire. On leur explique bien nos décisions et en général ça va très bien. John va revenir au jeu samedi contre les Tiger-Cats, c’est un joueur qui est aussi à la chasse à de certains records, et on ne veut pas le garder à l’écart trop longtemps.»

«Malheureusement, à certaines positions, nous avons moins de profondeur pour le faire. Comme Kristian Matte, on aimerait lui donner un repos, mais à cause de sa chimie avec les quarts, c'est impossible. Tu ne veux pas prendre le risque qu’un joueur se blesse.»

Jones, lui, a été plus avare de commentaires lorsqu’on lui a posé des questions sur les joueurs qu’il aimerait reposer et quand. Il ne désirait clairement pas dévoiler son plan de match.

Après le match de samedi au Stade Percival Molson face à Hamilton, les Alouettes visiteront Ottawa le 1er novembre, avant de recevoir les Eskimos lors du premier match éliminatoire le 10 novembre.

Advenant une victoire contre Hamilton ou Ottawa, Montréal serait assuré de terminer la saison avec une fiche supérieure à ,500 pour la première fois depuis 2012.