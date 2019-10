Notre partenaire s'est rendu à Lyon pour la Ligue des Champions de l’UEFA et la Ligue 1

Dimanche 22 septembre : 6e journée de Ligue 1

Olympique lyonnais – Paris SG.

Cinq jours plus tard et nous revoici aux abords du stade lyonnais. Il est 20 heures. Le coup d’envoi ne sera donné que dans une heure, mais déjà, l’atmosphère est bien différente de celle de mardi soir.

Les Bad Gones, le plus gros groupe de supporters de France qui ne compte pas moins de 6000 membres, sont déjà à l’intérieur à réchauffer le stade.

De l’extérieur, on entend les premiers chants qui accompagnent l’odeur des fumigènes et des bières que sirotent les supporters. Ce match n’est pas comme les autres et la rivalité entre ces deux grands clubs français est manifeste.

Excités et impatients, on s’empresse de finir nos verres pour entrer dans le théâtre du soir. Les Kops sont déjà pleins, l’ambiance est ultra chaude et plus de mille Parisiens garnissent les tribunes des visiteurs. La soirée s’annonce encore une fois prometteuse.

À 10 minutes du coup d’envoi, les lumières du stade s’éteignent et le spectacle peut commencer. D’abord, l’annonce des joueurs partants du PSG qui sont grandement sifflés par les 58 000 Lyonnais qui se sont donné rendez-vous au stade. Ils se lèvent à leur tour pour annoncer leur équipe.

Cette fois-ci, ce n’est pas l’hymne de La ligue des champions qui accompagne l’entrée des joueurs mais bien celui de l’Olympique lyonnais, évidemment repris par le stade tout entier. Feux d’artifice, tifos et fumigènes… c’est l’ambiance des grands soirs !

En première mi-temps, Neymar, parcourt le corridor juste devant nous. Vitesse, dribbles et percussion, chaque ballon qu’il touche est accompagné de sifflets mais aussi d’admiration. Les Lyonnais défendent. Memphis et les siens ne trouvent pas la faille. 0-0 à la mi-temps… Les supporters devront attendre.

En seconde période, le club de la capitale pousse mais ne se procure pas énormément d’occasions franches. On sent que le public lyonnais n’y croit plus vraiment et à quelques minutes du terme, c’est Neymar qui vient éteindre les minces espoirs de l’OL en inscrivant son deuxième but de la saison en autant de matchs. Quel joueur !

La soirée se termine sur ce coup d’éclat et Paris reprend la tête du championnat. Côté lyonnais, on n’arrive toujours pas à lancer sa saison.

***

C’est ainsi que se conclut l’aventure lyonnaise de Victoire*, avec l’espoir, bien sûr, de repartir dès que possible à la découverte d’autres grands clubs européens. Car notre culture foot elle est avant tout au Québec, mais elle est aussi à l’international. Et c’est avec vous que l’on veut la partager!