Nouvel honneur pour Raymond Bourque

«On est très fier de ce qu’on a bâti avec la fondation et on travaille fort pour qu’elle puisse perdurer et faire une différence en Nouvelle-Angleterre et dans le secteur de Boston. C’est quelque chose que j’ai appris à un jeune âge, quand je suis arrivé à Boston, on voulait vraiment s’impliquer pour faire une différence dans la communauté. […] On fait au-dessus de 400 000$ par année qu’on donne à des causes différentes chaque année.»