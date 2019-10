Nouveau format éliminatoire: la MLS réussit son pari

La MLS a vécu ses premiers moments éliminatoires sous sa nouvelle formule en fin de semaine: un match pour tout décider. On peut dire sans trop se tromper que la formule a été un très succès.

Les six matchs se sont rendus à la fin des 90 minutes avec un but ou moins de différence. Trois des six matchs se sont rendus en prolongation et 27 buts ont été marqués dans des matchs des plus endiablés.

Le sentiment d’urgence était palpable de la première à la dernière minute de jeu dans les six matchs. Le jeu nord-sud était au rendez-vous, comme aiment les amateurs nord-américains. C’est exactement ce que désirait le commissaire Don Garber.

Un autre trafico

Garber aura aussi le sourire pour une autre raison, suite aux résultats de ce weekend parce qu'on aura droit jeudi soir à un troisième trafico entre le LAFC et le Galaxy. Cette rivalité est devenue une des plus intenses de la MLS.

Dans le dernier duel entre ces deux équipes, un match haut en couleur s’était terminé 3-3. Zlatan Ibrahimovic en sera peut-être à son dernier match avec le Galaxy, lui qui est sans contrat pour 2020.

Zlatan n’a pas marqué dimanche dans la victoire des siens 2-1 au Minnesota, mais voudra assurément en mettre plein la vue jeudi soir face à l’ennemi juré.

Le Toronto FC dans le stade des Mets

En se qualifiant pour la prochaine ronde, le Toronto FC s’est donné rendez-vous avec le NYCFC au Citi Field! Bien oui, ne sachant pas si les Yankees allaient se qualifier pour la Série mondiale, NYC a décidé de déplacer son match dans le stade des Mets.

C’est donc dire qu’après une saison extraordinaire du NYCFC - l'équipe a terminé au premier rang de sa conférence - les joueurs n’auront même pas le luxe de jouer dans leur stade, le Yankee Stadium, qui aurait été libre finalement, puisque les Yankees ont été éliminés samedi soir.

Il n’est pas clair si les vedettes Omar Gonzalez et Jozy Altidore, des Torontois, seront en mesure de revenir au jeu, eux qui ont raté le premier match éliminatoire à cause de blessures.

C’est terminé pour Rooney en MLS

La défaite du DC United samedi à Toronto marquait aussi la fin de l’aventure Wayne Rooney en MLS. Rooney avait déjà indiqué durant l’été qu’il retournerait en Angleterre après la fin de la saison.

Il aura eu trois belles chances de marquer face au Toronto FC, sans jamais avoir été capable de trouver le fond du filet.

Rooney aura passé 16 mois en MLS, menant les siens deux fois en matchs éliminatoires, sans pouvoir toutefois leur procurer de victoire.

Sacramento entre dans la danse

Lundi, la MLS a confirmé la venue de Sacramento en tant que 29e franchise du circuit.

Ça faisait une bonne dizaine d’années que le projet existait. Après Miami et Nashville en 2020, puis Austin et St. Louis, ce sera au tour de Sacramento qui a payé 200 M$ de frais d’entrée. Ils feront aussi bâtir un stade de 250 M$.

D’autres grandes villes américaines espèrent toujours aussi obtenir une franchise comme Phoenix, Charlotte, San Diego, Las Vegas, Tampa Bay, Detroit et la Caroline.

On peut s’attendre à ce que la ligue grandisse au moins jusqu’à 32 équipes d’ici quelques années.