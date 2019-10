«C’est ce genre de situation, où l’on doit en faire plus!» -Brendan Gallagher

«On se sentait bien et on a su revenir de l’arrière pour prendre les devants, mais ils ont marqué lors d’un avantage numérique et puis sont ensuite revenus marquer le but d’assurance. C’est ce genre de situation, où l’on doit en faire plus et trouver une façon d’en faire plus. Ils l’ont fait davantage que nous! […] Nous savions combien c’est difficile de gagner ici, ce n’est pas un endroit où nous avons eu beaucoup de succès, nous n’avions pas besoin de nous le faire rappeler, on devait en faire plus… et on devra trouver un moyen de corriger cela!»