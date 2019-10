Marc-André Fleury continue faire sa place dans l'histoire de la LNH

Le gardien de but étoile Marc-André Fleury a célébré son 57e jeu blanc en carrière samedi soir devant la cage des Golden Knights de Las Vegas, et ce, contre son ancienne équipe les Penguins de Pittsburgh.

Dans son commentaire du jour, Dany Dubé nous parle de sa recherche sur cette statistique. Dans l’histoire de la LNH, Martin Brodeur est bien seul sur son trône avec ses 125 blanchissages devant Terry Sawchuk (103) et George Hainsworth (94). On retrouve aussi un certain Dominik Hasek en sixième position de l’histoire avec 81. En comparaison, Patrick Roy se retrouve en 15e position avec 66 blanchissages en carrière.

Marc-André Fleury se retrouve donc actuellement au 20e rang dans l’histoire des gardiens pour ces statistiques toutes générations confondues.

Dany Dubé tente toutefois de le comparer avec ses pairs et au sein des joueurs actifs. Avec ses 57 jeux blancs, Marc-André se retrouve au deuxième rang derrière Henrik Lundqvist (63) et devant Pekka Rinne (55).

En comparaison, Carey Price, qui est trois ans plus jeune que Fleury a déjà 45 blanchissages ce qui est particulièrement impressionnant.