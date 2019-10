Masse salariale: et si Toronto échangeait William Nylander?

Les Leafs de Toronto n’ont plus aucune place sous la masse salariale, car avec Zach Hyman approche d’un retour au jeu, on devra passer certains joueurs au ballottage pour rester à l’intérieur de la masse salariale permise si le DG des Leafs, Kyle Dubas, souhaite lui faire de la place au sein de l’équipe.

Est-ce que William Nylander pourrait être sacrifié dans un échange afin d’y parvenir? C’est tout de même près de 7 millions de dollars annuellement qu’on pourrait retrancher de la masse advenant qu’il soit impliqué dans une transaction.

Avec la production actuelle des Marner, Rielly, Matthews et Tavares, le départ de Nylander pour être plutôt négligeable à court terme et pourrait même être bienvenu pour la formation torontoise.

Martin McGuire nous parle aussi des Golden Knights qui ont blanchi les Penguins samedi soir par la marque de 3 à 0. 445e victoires en carrière pour Fleury et un autre blanchissage à son actif! Il prouve encore qu’il est l’un des meilleurs gardiens de l’histoire de la LNH et que son chandail sera retiré et qu’il entrera au temple de la renommée.

On revient aussi sur la production impressionnante de l’Avalanche du Colorado et de Nathan MacKinnon. Ils ont récolté des points lors de leurs 8 premiers matchs et s’approchent de la marque du Canadien qui était de 10 matchs établie lors de la saison 2017.