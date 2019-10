Le Canadien baisse pavillon en troisième contre le Wild

Le Wild du Minnesota a profité d'un avantage numérique en troisième période pour créer l'égalité contre les Canadiens de Montréal, avant d'y aller d'un beau jeu offensif afin de prendre les devants 4 à 3 dans les minutes qui suivent pour donner la victoire au Minnesota dans un deuxième duel entre les deux équipes cette semaine et une deuxième rencontre en 24 heures pour la troupe de Claude Julien.

Le Wild a toutefois pris les devants 1 à 0 contre les Canadiens en milieu de première période lors d'une punition à Artturi Lehkonen de quatre minutes pour bâton élevé. Jason Zucker a profité d'un tir de la pointe de Ryan Suter et d'une déviation de Mikko Koivu pour déjouer Keith Kinkaid qui défend le filet des Canadiens.

Montréal entreprend ensuite la deuxième période en lion. La troupe de Claude Julien profite tout d'abord d'un avantage numérique en tout début de période et Tomas Tatar tire profit de l'aide de Jeff Petry et de Max Domi pour créer l'égalité. Phillip Danault donne ensuite l'avance à son équipe avec une passe de l'arrière du filet qui dévie sur le patin du gardien Dubnyk et qui se faufile derrière lui. C'est alors 2 à 1 pour Montréal.

Le Wild crée l'égalité en toute fin de deuxième période lorsque Marcus Foligno profite d'une remise de Luke Kunin et d'Eric Staal pour ramener les deux équipes à la case départ en vue de la troisième période.

Les joueurs du Tricolore ne perdent pas de temps en troisième période pour reprendre les devants. Phillip Danault profite d'un tir de Brendan Gallagher qui est repoussé par Devan Dubnyk, mais qui vient dévier sur lui avant de se diriger au fond du filet. Danault est crédité du but et Montréal prend les devants 3 à 2.

Le Wild profite un peu plus tard d'un avantage numérique lorsque Paul Byron est pris en défaut pour avoir retenu Carson Soucy. Brad Hunt accepte alors une passe de Matt Dumba avant de décocher un tir sur réception qui trompe la vigilance de Keith Kinkaid. C'est à ce moment 3 à 3. Le Minnesota ne s'arrête toutefois pas là. Quelques minutes plus tard, Jason Zucker rejoint Zach Parise en fond de zone du Canadien et il déjoue à nouveau Kinkaid pour donner les devants, puis la victoire 4 à 3 à son équipe.

Le Canadien de Montréal tentait de poursuivre sur sa lancée contre les équipes de l’ouest dimanche après-midi, alors qu’il affrontait à nouveau le Wild du Minnesota après une victoire la veille au Missouri contre les Blues.

Montréal pouvait compter sur le réveil de son avantage numérique depuis le début de la saison alors que les Canadiens présentaient un taux d'efficacité de plus de 25%. C’est près du double du taux de réussite de l’an dernier et ce n’est pas peu dire.

Joel Armia ratait une deuxième rencontre consécutive lui qui s’est blessé lors de la période de réchauffement de samedi.

La recrue Cale Fleury revenait, de son côté, dans l’alignement et prenait la place de Christian Folin au sein de la brigade défensive montréalaise.

Bonne nouvelle pour le Québécois et ancien porte-couleurs du Canadien, Gabriel Dumont, qui a pris part à la rencontre contre l’équipe qui lui a donné sa première chance dans la LNH. Le vétéran de 29 ans, qui a récemment été rappelé de la ligue américaine, a été le choix de cinquième ronde des Canadiens en 2009 et a porté depuis les couleurs des Sénateurs d'Ottawa et du Lightning de Tampa Bay avant de s’amener avec le Wild.

La troupe de Claude Julien profitera maintenant d'une pause de quelques jours afin de se préparer pour la venue des Sharks de San Jose jeudi soir, eux qui connaissent un début de saison plutôt difficile et que le CH ne devra pas prendre à la légère.